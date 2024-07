Parigi 2024 e dispositivi di sicurezza: arrestato attivista dell'estrema sinistra

Il servizio di treni ad alta velocità francesi Tgv è tornato alla normalità questa mattina, dopo i disagi degli ultimi tre giorni in seguito al sabotaggio di venerdì scorso 26 luglio. Lo ha annunciato i ministero dei Trasporti. Non sono state ancora chiarite le responsabilità per gli incendi calcolati, che hanno messo fuori uso alcune centraline, in coincidenza con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. E se l'allarme treni sembra rientrare, si rincorre la notizia, diffusa dalla polizia francese, di reti in fibra ottica di diversi operatori sabotate in sei dipartimenti. Ma Parigi non pare essere stata attaccata. Un attivista dell'estrema sinistra è stato tra l'altro arrestato ieri: l'uomo, pizzicato a Oissel in un sito ferroviario, aveva nel suo veicolo, oltre ad arnesi vari, manuali e volantini legati all'ultrasinistra.

Sul fronte gare, invece, gli organizzatori hanno cancellato anche la seconda giornata di allenamento di triathlon nella Senna prevista per oggi, dopo che gli acquazzoni del fine settimana a Parigi hanno inquinato il fiume: tuttavia, si sono detti "fiduciosi" sullo svolgimento delle gare di domani e mercoledì.

E prosegue domani 30 luglio, tra gli atleti sammarinesi, l'Olimpiade di Giorgia Cesarini nel tiro con l'arco; primi piattelli (sempre domani) anche per Alessandra Perilli. Ai portacolori del Titano l'incoraggiamento del Segretario di Stato Rossano Fabbri che, nella serata di festa istituzionale, organizzata dal Cons a bordo del Bateau Mouches, ha rimarcato l'incidenza dello Sport in tutti gli strati della società – dalla cultura alla salute.

Tutti pazzi intanto per il pallone dorato nel cielo di Parigi: dopo la miriade di appelli sui social a conservarlo anche dopo la stagione dei Giochi, la sindaca, Anne Hidalgo, studia la possibilità di ''conservare'' la mongolifera dorata. In pochi giorni, il braciere olimpico volante si è imposto nello skyline parigino come il lascito più emblematico di queste Olimpiadi.