Parigi, la Reggenza in visita ai concittadini della COSMA per la festa di Natale

30 nov 2025
Alcune immagini della visita
A Parigi i Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, accompagnati dal Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, hanno partecipato alla tradizionale Festa di Natale della C.O.S.M.A. (Comité Saint-Marinais d’Assistance) di Parigi, accolti dalla Presidente Marie Hélène Ugolini. L’incontro, alla presenza di autorità e rappresentanti sammarinesi, ha sottolineato il legame profondo della comunità di Parigi con San Marino, valorizzando radici, memoria e giovani. Durante la cerimonia sono stati eseguiti gli Inni Nazionali e ricordati i sacrifici degli emigrati. La Reggenza e il Segretario Lonfernini hanno ribadito l’importanza delle Comunità all’Estero e il ruolo simbolico dei Soggiorni Culturali. L’evento si è concluso con un pranzo e un concerto di artisti sammarinesi, celebrando identità e continuità culturale.

Leggi il comunicato stampa




