Parigi, Piermarino Barulli "situazione critica" in vigore in Francia le stesse normative presenti in Italia e San Marino

In Francia dopo il discorso di Macron e le parole del Presidente «Siamo in guerra, confinamento di 15 giorni e rinvio della riforma delle pensioni», abbiamo sentito il già Console di San Marino a Parigi Piermarino Barulli. Le misure adottate sono quelle in vigore in Italia e San Marino



