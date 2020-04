Parkinson: attivato il numero dedicato ai malati

L’Associazione Gerontologia e Geriatria di San Marino ha attivato a partire da lunedì 6 aprile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 16 il numero verde PARKINSON 800.032640 dedicato a malati e famiglie costrette in casa da questa emergenza sanitaria. Attraverso il numero si accede ad una segreteria che raccoglierà i messaggi per girarli al neurologo e alle psicologhe dell’associazione che contatteranno i pazienti per rispondere alle loro problematiche.