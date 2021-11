Parkinson: serata di festa per contrastare la malattia con la forza della socialità

Per la Giornata Mondiale del Parkinson, al teatro Nuovo di Dogana la serata “Park-rock'n'roll”, su iniziativa della nuova Associazione Parkinson San Marino, che prosegue con impegno l'opera di vicinanza alle persone affette dalla malattia promuovendo una cultura del benessere psico-fisico, della solidarietà e dell'integrazione sociale, allo scopo di migliorare la qualità della vita ed evitare l'isolamento e la solitudine, sia dei pazienti sia dei familiari.

Ad aprire la serata il presidente Luigi Di Paolo, affiancato dalla giornalista Carmen Lasorella. L'occasione per dare poi la parola agli esperti: dal Dottor Maurizio Stumpo, - che è anche Vice Presidente dell'associazione – alla Dottoressa Susanna Guttmann, responsabile della Neurologia presso l'Ospedale di San Marino. Una patologia, il Parkinson, che cambia la vita delle famiglie: le terapie non mancano, la ricerca va avanti, ma accanto all'aspetto sanitario – si è detto – occorre creare le condizioni per una rete sociale sempre più efficiente. A San Marino 150 i pazienti in cura, l'incidenza è di 4 pazienti su 1000 abitanti.

