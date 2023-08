ESPERIMENTO Parole d'amore: vanno sussurrate all'orecchio sinistro Il cervello da un certo lato si "emoziona".

Parole d'amore: vanno sussurrate all'orecchio sinistro.

I ricercatori dell'Università di Losanna, citati da Focus, hanno effettuato un insolito esperimento: hanno sottoposto a scansione cerebrale 13 adulti, a cui hanno fatto ascoltare delle note vocali con delle parole dolci da tre posizioni distinte: destra, sinistra e centro. La risposta neurologica nel sistema uditivo del cervello è stata molto più forte nel lato sinistro. Sembra quindi che la scelta dell'orecchio in cui sussurrare parole d'amore non sia poi così scontata. Rimane comunque una domanda senza risposta: perché il cervello reagisce più intensamente da un certo lato? Su questo i ricercatori sono ancora al lavoro per tentare di svelare l'arcano.

