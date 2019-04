Parte la 18° edizione di "Nuove idee Nuove imprese"

Si rinnova l'appuntamento con l'innovazione e la cultura d'impresa con l'apertura ufficiale di “Nuove idee Nuove imprese”, il contest per le startup arrivato alla 18° edizione. Dal 2002 sono stati oltre 3.700 i partecipanti, 1.263 le idee di business presentate e 70 le aziende nate dalla competizione. Novità di quest'anno la collaborazione con “Startup Grind” un network che darà un “respiro internazionale all'associazione”, ci spiega il presidente di Nuove idee Nuove imprese Maurizio Focchi.

Altra novità di quest'anno è il premio riservato alle startup composte da sole donne. Inaugurazione che è stata anche l'opportunità per promuovere il primo incontro organizzato da Startup Grind “Let's talk about growth Hacking”: un nuovo processo per identificare i modi più efficienti di far crescere un'impresa.

Il montepremi complessivo di questa edizione ammonta a 24.000 euro di cui 19.000 messi a disposizione dai soci e dallo sponsor per i 3 progetti vincitori e 5.000 riservati al miglior progetto composto da sole donne.

Nel servizio le interviste a Maurizio Focchi, presidente Nuove Idee Nuove Imprese e Raffaele Gaito, imprenditore digitale