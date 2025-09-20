SANITÀ Parte la Settimana del Cuore. Dal 22 al 26 settembre l'ISS organizza incontri formativi e per la prevenzione per i cittadini Nel 2024 i decessi per malattie cardiovascolari si sono ridotti, l'UOC di cardiologia fa sapere che ha svolto 7 mila visite e 6 mila esami

Cosa possiamo fare oggi per essere anziani in salute domani? Prevenire le malattie cardiovascolari, risponde l'ISS. Per questo, grazie al sostegno della Società sammarinese di cardiologia, all'associazione Cuore Vita, al progetto Cuore e al Cemec, ha organizzato la Settimana del Cuore.

Insieme ai tumori, le malattie cardiovascolari sono la prima causa di mortalità e morbilità di San Marino. Una notizia positiva: nel 2024 i decessi per queste patologie sono diminuiti, segnando il dato più basso degli ultimi 10 anni. L'Unità di cardiologia fa sapere che nell'ultimo anno ha svolto quasi 7 mila visite e più di 6 mila esami. Prestazioni che riflettono l'invecchiamento della popolazione. La prevenzione resta fondamentale per garantire una buona qualità della vita in età avanzata.

"Si muore di cuore, si muore molto anziani, ma questo non vuol dire che si muoia sani - spiega Roberto Bini, direttore dell'UOC di cardiologia -, si muore spesso dopo un periodo lungo di malattia. Trattiamo molto bene la parte acuta ma ci troviamo a confrontarci con la malattia cronica. Noi dobbiamo assolutamente cercare di ridurre l'impatto di questa situazione sulla popolazione che saranno gli anziani del futuro".

Non solo screening e visite specialistiche, ma anche momenti di formazione per la popolazione: dai corsi di primo soccorso e uso del defibrillatore agli incontri informativi per i pazienti che assumono farmaci anticoagulanti. Insegnare ai cittadini come intervenire può salvare vite: sul territorio sammarinese ci sono 98 defibrillatori privati, a cui si aggiungono quelli in 18 postazioni fisse e 30 gestiti da forze dell'ordine e ISS.

Significativa la partecipazione dei giovani delle scuole medie e superiori. "L'educazione che noi diamo ai ragazzi in ambito scolastico - illustra Claudio Vagnini, direttore generale dell'ISS -, ha un riflesso diretto sulle famiglie, perché i ragazzi si portano dietro la cultura che acquisiscono e spesso sono loro che trasmettono ai genitori come comportarsi rispetto a quello che sono le abitudini di vita e come evitare di andare incontro a dei problemi di tipo cardiocircolatorio".

Il segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni ha ribadito il sostegno alle iniziative: "La prevenzione di tutte le malattie cardiovascolari, la prevenzione in ambito anche del coinvolgimento anche dei giovani, delle scuole, e su una sana alimentazione su corretti stili di vita, che riteniamo delle strategie fondamentali, che sono inserite anche nel piano sanitario e sociosanitario e sul quale vogliamo continuare ad investire".

L'ultima iniziativa, la passeggiata del cuore, si terrà martedì 30 settembre al parco Ausa di Dogana, dalle 16,30 alle 18.

