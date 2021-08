CIBO E MUSICA Parte "Mi Gusto San Marino" Da 8 anni offre percorsi culinari d'eccellenza facendo conoscere le specialità del territorio

Tra le vie del centro storico non c'è turista o visitatore che non abbia in mano un vassoio pieno di cibi e prelibatezze. Nonostante il caldo e il forte vento, via Eugippo e Cava dei Balestrieri, punti nevralgici della manifestazione, erano pieni già dalla mattina, quando è stato dato il via all'ottava edizione di Mi Gusto San Marino. "Tantissima partecipazione - ha detto Stefano Ciacci, membro dello staff della Cooperativa Il Timbro, che gestisce l'evento - Non ce l'aspettavamo neanche. Ma ben venga per noi...siamo contentissimi".

Tre giorni - dal 16 al 18 agosto - per assaggiare e conoscere le specialità culinarie regionali e non solo. Hamburger, carne argentina ma anche cascioni e piadine: tra gli stand tutte attività di San Marino e dei territori circostanti. Non solo cibo, ma anche laboratori di ceramica e spettacoli di musica. Tante le novità per questa ottava edizione, tra cui la collaborazione con Paolo Bandini, direttore della Casa della Musica, che ha dedicato uno spazio apposito per Mi Gusto.

"Qui ne "Il Sottoscala" chiacchieriamo di fatti, misfatti e curiosità di San Marino e dintorni - ha spiegato Bandini -. In questa occasione parliamo di Mi Gusto. Intervisteremo espositori, fruitori e anche i Segretari di Stato per capire quali possano essere gli orientamenti futuri di un iniziativa di questo genere".

Mi Gusto San Marino - organizzato dalla Cooperativa "Il Timbro" in collaborazione con il Bar Guaita, Bar Giulietti e grazie al supporto della Segreteria di Stato al Turismo e l’Ufficio per il Turismo - si concluderà mercoledì 18 a Cava dei Balestrieri con il "Party in Cava" e Dj-set.

