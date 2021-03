GIORNATA DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA Partecipazione democratica ed associazionismo nell'evento online

Nell’ultimo decennio stiamo assistendo a un’erosione della fiducia nelle istituzioni e nella politica a livello globale e, conseguentemente, ad un indebolimento della partecipazione attiva dei cittadini alla cosa pubblica ed alla vita sociale.

Su questo si è sviluppato ieri sera l'evento online Partecipazione Democratica ed Associazionismo. Parola chiave dell'appuntamento è stata appunto “partecipazione”, per conoscere e valorizzare alcuni tra gli attori sammarinesi che hanno fatto, e stanno facendo, di questa parola la loro missione. L'incontro è stato volutamente organizzato in occasione della Giornata di Educazione alla Cittadinanza istituita il 15 marzo 2019 dall'allora reggenza in carica Mirko Tomassoni e Luca Santolini.

Nel corso della serata presentato anche il gruppo Arengo Lab nato per ristabilire, spiegano, un rapporto costruttivo di fiducia, di ascolto reciproco, di condivisione delle responsabilità sociali e di partecipazione tra cittadini e politica. Il nostro obiettivo, spiegano, è quello di fornire uno spazio di confronto democratico accessibile a tutti, dove sperimentare il coinvolgimento attivo e lo scambio inter-soggetivo, coniugando le diverse competenze dei partecipanti per discutere su tematiche di interesse comune.



