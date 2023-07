SOLIDARIETÀ Partita del cuore, le stelle della musica e dello spettacolo a Rimini in aiuto della Romagna Allo Stadio Romeo Neri in campo Nazionale Cantanti e Golden Team Romagna. Abbiamo incontrato i protagonisti, tra cui Manuel Poggiali.

Musica, danza, spettacolo e poi tanto calcio, perché quando ci si diverte la beneficenza riesce meglio. La Partita del Cuore 2023 raggiunge l’Emilia-Romagna per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione.

Insieme al sammarinese Manuel Poggiali altri 50 volti noti dello spettacolo sono scesi in campo allo Stadio Romeo Neri di Rimini, mentre 5.000 romagnoli sono saliti sulle tribune per godersi un evento di leggerezza e solidarietà. A trionfare la Nazionale Italiana Cantanti che ha superato il Golden Team Romagna, allenato da un romagnolo doc come Arrigo Sacchi.

Madrina della serata invece Orietta Berti, che dopo aver interpretato insieme a Fabio Rovazzi il suo successo estivo, ha trascinato il pubblico nel canto di quello che è il vero e proprio inno del popolo romagnolo, Romagna Mia.

Donare per aiutare la ricostruzione è ancora possibile inviando un messaggio al numero 45597.

Nel servizio le parole di Claudio Cecchetto (Produttore Discografico), Manuel Poggiali (due volte campione del mondo di motociclismo), Jimmy Ghione (inviato di Striscia la Notizia), Moreno (rapper) e Leo Gassman (cantautore)

