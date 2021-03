Partite le operazioni di sgombero e smaltimento rifiuti nel sito gestito dalla ditta ex Beccari SRL

L'avvio dei lavori è una promessa mantenuta, una prima vittoria ed un monito per il futuro. Così il Segretario Canti che ricorda come nel programma dell'esecutivo abbia peso un’attenzione differente ai temi ambientali e di tutela del territorio, e soprattutto che “con le modifiche normative nel nuovo codice ambientale, non saranno più possibili business illegali sullo smaltimento dei rifiuti”. L’articolo 27 ha introdotto i la possibilità da parte dell’Ecc.ma Camera, qualora i responsabili non provvedano direttamente alla riparazione del danno ambientale, di poter avviare le attività di riparazione e successivamente quelle di espropriazione dei beni di proprietà per il recupero delle spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito. I lavori di sgombero e smaltimento dei rifiuti contenuti nel capannone gestito della Beccari Srl, di proprietà della Banca Agricola Commerciale sono iniziati due giorni fa, avranno una durata almeno di 4 mesi.









L'avvio dello sgombero dopo la relazione sulla classificazione e quantificazione dei rifiuti stoccati nei tre immobili stilata dai vertici di AASS, il Coordinamento per la Protezione Civile aveva già disposto nei mesi scorsi le prime misure, in seguito adottate per la messa in sicurezza dei siti, per prevenire il potenziale danno ambientale derivante dallo stoccaggio dei rifiuti. Il Congresso di Stato, ha dato mandato all’Avvocatura per avviare azioni legali nei confronti dei responsabili delle condotte integranti un pericolo per l’incolumità, la salute pubblica e l’ambiente naturale.