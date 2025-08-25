VIABILITA' Partiti i lavori di messa in sicurezza delle piante secche alle scuole di Borgo Maggiore Chiusa dalle 6:00 fino alle 14:00 un tratto della corsia discendente della superstrada a Borgo

Partiti i lavori di messa in sicurezza delle piante secche alle scuole di Borgo Maggiore.

Come annunciato e come previsto, sono partiti questa mattina i lavori di abbattimento di cinque grandi alberi nel giardino della scuola elementare “La Roccia”.

Per l'occasione è stata chiusa al traffico, dalle 6:00 fino alle 14:00, un tratto di Via Ventotto Luglio, nella carreggiata discendente, dalla rotonda del centro storico di Borgo Maggiore fino al bivio con Via Giorgio Ordelaffi (all'altezza civico 70).

L'Aaslp ha spiegato che l'intervento è necessario per "motivi di sicurezza pubblica" e che è prevista la riqualificazione del giardino con la piantumazione di 2 aceri campestri e 3 frassini. Inoltre è previsto Il mantenimento della siepe esistente lungo il perimetro esterno dell'area verde, e il ripristino della siepe perimetrale delle due aiuole. Gli arbusti presenti lungo il lato interno delle aiuole, quello prospiciente l'edificio scolastico, verranno invece rimossi, scrive l'Azienda, "per favorire una maggiore fruibilità degli spazi verdi da parte dei bambini, che potranno cosi disporre di un'area più ampia per le attività all'aperto".

