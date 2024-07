Partiti i saldi in Italia e a San Marino. Da UCS e ASDICO il monito anti truffe online

La stagione dei saldi estivi è arrivata. In Italia si stima una spesa media tra i 120 e i 130 euro per consumatore. A inquinare però il mercato gli sconti già introdotti da qualche settimana da piattaforme e grandi catene soprattutto online. Aspetto che tocca anche San Marino: “Negli ultimi anni - afferma Marina Urbinati, presidente Unione Sammarinese Commercio e Turismo – lo stato di salute del commercio in territorio non è cambiato molto. L'online incede molto sulle vendite al dettaglio. Chiediamo già alla prossima legislatura di non far calare l'attenzione sulla categoria”.

Intanto da Unione Consumatori Sammarinesi arriva il vademecum anti-truffe, in particolare per quanto riguarda gli acquisti online: verificare sempre la reputazione del venditore, controllare i prezzi e monitorarli prima dei saldi per capire se lo sconto applicato è reale, leggere le condizioni di vendita prima di effettuare un acquisto e acquistare online solo da siti sicuri. La stagione dei saldi, aggiunge il presidente di ASDICO Mirco Battazza, è un'opportunità che però può trasformarsi in fregatura senza la giusta attenzione. È fondamentale quindi acquistare in modo intelligente.