SALDI Partiti sul Titano, in Italia da giovedì. Usc: "Speriamo compensino i dati sulle vendite degli ultimi mesi"

Più che un sogno nel cassetto, è un sogno da mettere nel cassetto: un capo d'abbigliamento per tanti, anzi tante, dal momento che tre donne su quattro – contro il 69% degli uomini – hanno intenzione di fare shopping approfittando delle vendite di fine stagione, al via domani in tutta Italia. Fanno eccezione Basilicata, Sicilia dove i saldi sono iniziati il 2 gennaio, seguite il giorno dopo dalla Valle d'Aosta. Anche San Marino ha aperto l'anno con gli sconti, ma sul Titano l'ottimismo è limitato, spiega la presidente dell'Usc Marina Urbinati: “Speriamo che le entrate di questo periodo possano supplire le vendite più basse registrate negli ultimi mesi – dice –, ma il timore è che l'inflazione eroda il potere d'acquisto delle famiglie”.

Tornando all'Italia, secondo una ricerca di Confesercenti-Ipsos, l'89% dei consumatori preferisce vivere l'esperienza dei saldi comprando nei negozi: è la rivincita sull'online, anche se il 59% riempirà il carrello virtuale. Il budget in media si aggira intorno ai 160 euro a persona. Il capo più desiderato è il maglione, seguito dalle scarpe. A concedersi un po' di shopping saranno 15 milioni e 400mila famiglie, per un giro d'affari di circa 4 miliardi e 700 milioni di euro.

