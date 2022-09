Partito Democratico: presentato a San Marino il programma dei candidati per gli italiani all'estero

San Marino Italia al centro dell’incontro degli esponenti del Partito Democratico in vista delle elezioni italiane del 25 settembre. Affrontanti i temi più caldi che riguardano gli oltre 15.000 italiani che vivono e lavorano a San Marino.

Ad illustrare il programma e presentare i candidati del PD per gli italiani all'estero presenti il Senatore Alessandro Alfieri, Capogruppo PD alla Commissione Esteri del Senato e l'Onorevole Luciano Vecchi, responsabile Italiani nel Mondo del Partito Democratico. Insieme a loro anche il presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei.

"Mi sono occupato per il Governo italiano proprio del rapporto con i frontalieri, venendo da Varese e avendo la Svizzera di fronte - sottolinea Alessandro Alfieri - indirettamente ho dato una mano anche per San Marino con alcuni temi con quello delle targhe. Più in generale noi abbiamo bisogno di rafforzare le strutture consolari per dare risposte ai cittadini che lo chiedono e a coloro che lavorano".

"A San Marino ci sono oltre 15.000 residenti italiani, più di 12.000 di loro sono elettori che voteranno per la circoscrizione estera - spiega Luciano Vecchi - per noi questa è una cosa molto importante. PD è l'unico partito italiano organizzato nei cinque continenti perché per noi il rapporto con le comunità italiane fuori dai confini italiani sono una parte importante dell'Italia".

Le interviste al Sen. Alessandro Alfieri (Capogruppo PD alla Commissione Esteri del Senato) e l'On. Luciano Vecchi (responsabile Italiani nel Mondo del Partito Democratico)