Partito il "capodanno dell'estate"

capodanno rosa

Il capodanno dell'estate arriva alla sua 14° edizione e a farla da protagonista, come sempre, è la musica. Oltre 140 chilometri di festa diffusa in tutta la Romagna, a San Marino e nel nord delle Marche con 50 concerti che coinvolgeranno più di 150 artisti. Questa sera si esibiranno in contemporanea artisti come Baby-K al lido delle nazioni di Comacchio, Giusy Ferreri a Marina di Ravenna e Francesco De Gregori a Rimini.

A mezzanotte poi spazio allo spettacolo dei fuochi d'artificio e domattina all'alba, ad accompagnare il sorgere del sole, diversi suggestivi concerti in spiaggia. Un weekend perfetto anche per scoprire i luoghi simbolo della Romagna con eventi sparsi in tanti borghi e castelli dell'entroterra. “La Notte Rosa è un miracolo che si ripete” ha sottolineato l'assessore al turismo di Rimini Andrea Corsini.

Saranno circa 8.000 gli esercizi commerciali e 5.000 le strutture turistiche aderenti, con un indotto che potrebbe superare i 200 milioni di euro. Sicurezza in primo piano con servizi dell'ordine in tutto il territorio, visto un flusso previsto, tra costa ed entroterra, di oltre 2 milioni di persone.