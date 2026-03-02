Partito SMUVI: oggi le prime corse per il nuovo servizio di trasporto pubblico a chiamata

San Marino accende i motori sul nuovo modello di trasporto pubblico a chiamata. SMUVI è partito. "Una vera e propria sfida culturale - commentano le Segreterie competenti - che la comunità sammarinese ha deciso di intraprendere collettivamente". Grazie alla possibilità di prenotare le corse il servizio è pronto adattandosi in tempo reale ai bisogni di chi lavora, di chi studia e di chi vuole semplicemente vivere il centro storico o i Castelli senza l’ossessione del parcheggio. Dall'applicazione, scaricabile su App Store e Google Play, è possibile prenotare la corsa sia per la sola andata, sia andata e ritorno o pianificare un viaggio per i giorni successivi.

Per chi preferisce un approccio più tradizionale o non ha dimestichezza con la tecnologia, resta operativo il numero 0549 883700, presidiato da operatori pronti a guidare ogni utente passo dopo passo. AASS invita tutti i fruitori del servizio a segnalare eventuali criticità.

Nel servizio l'intervista a Raoul Chiaruzzi (Direttore AASS)