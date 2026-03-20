Parto cesareo dolce, la nuova tecnica che mette al centro il rapporto madre-bambino

La sanità sammarinese mette al primo posto la famiglia e la relazione madre-bambino al momento della nascita.

Così prende il via il taglio cesareo dolce, che si inserisce nel percorso di aggiornamento delle pratiche cliniche dell'ISS. Con già 6 interventi conclusi con successo all'Ospedale di Stato, il cesareo dolce prevede l'estrazione graduale del bambino per favorire un migliore trasferimento dall'utero all'ambiente esterno.

Poi, tramite una apposita apertura del telo operatorio, il neonato è subito posto sul torace materno, con un contatto precoce pelle a pelle.

Inoltre, il cordone ombelicale viene tagliato in un secondo momento, per permettere il passaggio di sangue ricco di ossigeno e di ferro dalla placenta al bambino, una procedura chiamata clampaggio tardivo.

Questa pratica risponde agli orientamenti dell'OMS e alle linee guida internazionali che riconoscono il ruolo centrale del rapporto tra il neonato e la madre, e la partecipazione della famiglia. Infatti durante il parto, il partner ha la possibilità di assistere in sala operatoria, rendendo la nascita del figlio un evento condiviso da entrambi.

“Questa tecnica” - ha dichiarato il direttore della UOC di Ostetricia e Ginecologia ISS Antonio Lo Re - “rappresenta un investimento nella salute della famiglia, e potrà essere progressivamente estesa a un maggior numero di pazienti che necessitano il cesareo”.

"Un importante avanzamento nell'umanizzazione delle nostre pratiche cliniche" sono le parole del Direttore Generale ISS Claudio Vagnini.







