Partono i lavori di preparazione a rotatorie Montescudo e Consolare San Marino

Partono i lavori su linee telefoniche, corrente elettrica, condotte dell’acqua e del gas, che necessariamente devono essere spostate prima di iniziare i diversi interventi sulle due rotatorie della statale 16: quella con le intersezioni di via Coriano e via Montescudo e quella con la statale n.72 che va a San Marino. E’ un progetto ampio - scrive il comune di Rimini - che riguarda 9 interventi diversi, tutti sulla SS16 tra il Comune di Rimini e quello di Riccione.

Per quanto riguarda le opere nel territorio comunale: entro la prima settimana di settembre partiranno i lavori per la nuova rotatoria SS16-SS7; a ottobre inizieranno le opere riguardanti il sottopasso ciclopedonale della SS16 con Via della Fiera; entro la prima settimana di gennaio 2021 partirà il sottopasso di via Covignano e il percorso ciclopedonale nella zona Covignano; successivamente, entro marzo 2021, partiranno il sottopasso della SS16 previsto all’altezza delle via Coriano e la rotatoria con la Via Montescudo.

"Il 2020 deve essere l'anno decisivo per l'esecuzione di interventi necessari alla competitività di questo territorio. Vigileremo affinché sia almeno realizzato quest'ultimo cronoprogramma senza perdere più un giorno" il commento del sindaco, Andrea Gnassi.