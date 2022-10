SAN MARINO Partono i lavori Piaz.le Nazioni Unite, ascensori fermi sei mesi, navette in sostituzione

Partono i lavori Piaz.le Nazioni Unite, ascensori fermi sei mesi, navette in sostituzione.

Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici e dell’impianto di risalita che collega Piazzale delle Nazioni Unite e Piazzale Calcigni a San Marino Città. Fermi da questa mattina i due ascensori panoramici a fune esistenti che verranno alzati per raggiungere direttamente piazzale Calcigni, anche le nuove porzioni dei vani ascensori saranno in vetro. Per consentire i nuovi “sbarchi” il vano ascensore sarà innalzato di 70 cm. Dunque elevatori fermi per almeno sei mesi, la fine dei lavori è infatti ipotizzata al 15 marzo 2023.

In attesa del nuovo impianto, è stata predisposta una navetta gratuita, che dal parcheggione porta gratuitamente gli automobilisti alla Porta del Paese. “Gli ascensori di Piazzale Calcigni necessitavano da anni di essere ristrutturati ed adeguati. - dice il direttore AASPL Giuliana Barulli - Svolgono un servizio importante per la cittadinanza ed i turisti per migliorare l'accessibilità al Centro Storico, inoltre sono un'attrazione per il panorama mozzafiato che riescono ad offrire. Lo sbarco degli ascensori al piano interrato davanti ai servizi igienici non era un bel biglietto da visita per cui si è deciso di cambiare l’area d’arrivo".

