Pasqua a tavola, attenzione agli eccessi: le strategie dell'esperta per restare in equilibrio

Le festività pasquali, ricche di tradizioni anche a tavola, possono portare facilmente a superare le 3.000 calorie in un solo pranzo. Un apporto energetico elevato che rende necessario prestare attenzione all’equilibrio dell’intera giornata. A sottolinearlo è Silvia Migliaccio, specialista in endocrinologia e nutrizione umana e presidente della Società italiana di scienze dell’alimentazione (Sisa), che ad Adnkronos spiega come gestire gli eccessi tipici di questo periodo.

Colazione di Pasqua: tra tradizione e calorie

La giornata festiva inizia già con una colazione ricca. L’uovo, simbolo della Pasqua, rappresenta un alimento completo dal punto di vista nutrizionale e apporta circa 70-80 calorie. Accanto a questo, però, non mancano prodotti molto più calorici:

uova di cioccolato

pizze dolci e salate

salumi

dolci tradizionali come la colomba (circa 390 calorie per 100 grammi)

agnello di zucchero (fino a 480 calorie per 100 grammi)

Alimenti che, da soli, possono coprire l’intero fabbisogno calorico di un pasto.

Il pranzo: protagonista l’agnello

Il pranzo di Pasqua vede spesso al centro della tavola l’agnello. Nella versione più giovane, come l’abbacchio, è relativamente digeribile e apporta circa 160 calorie per 100 grammi, con una quota di grassi tra l’8 e il 10% nelle parti magre e circa il 20% di proteine. Molto dipende però dalla preparazione:

arrosto o alla brace → apporto calorico più contenuto

fritto (come le cotolette) → calorie decisamente più elevate

Cena leggera per compensare gli eccessi

Dopo un pranzo abbondante, è fondamentale alleggerire la cena per non sovraccaricare ulteriormente l’organismo. Tra le opzioni suggerite:

un uovo sodo (eventualmente avanzato dalla colazione)

(eventualmente avanzato dalla colazione) oppure tonno sgocciolato (80 grammi) con insalata e un cucchiaino d’olio

In questo modo si rimane intorno alle 180 calorie. In alternativa, una piccola fetta di colomba con un bicchiere di latte parzialmente scremato consente di non superare le 250 calorie.

Cioccolato: attenzione alle quantità

Durante le feste è facile eccedere anche con il cioccolato. Le differenze caloriche tra le varie tipologie sono significative:

fondente: 531 calorie per 100 grammi

al latte: 552 calorie al latte

con nocciole: 553 calorie

bianco: 584 calorie

Una porzione di 20 grammi può apportare tra 106 e 116 calorie, a seconda del tipo scelto.

Pasquetta: movimento per ritrovare l’equilibrio

Per il giorno di Pasquetta, spesso trascorso con pranzi all’aperto in compagnia, il consiglio è semplice ma efficace: muoversi di più. Una passeggiata all’aria aperta rappresenta un modo immediato per smaltire parte delle calorie in eccesso e ristabilire un equilibrio.







