SALUTE

Pasqua a tavola, attenzione agli eccessi: le strategie dell'esperta per restare in equilibrio

Dalla colomba alle uova di cioccolato, i consigli della nutrizionista Silvia Migliaccio per non appesantire l’organismo

Pasqua a tavola, attenzione agli eccessi: le strategie dell'esperta per restare in equilibrio.

Le festività pasquali, ricche di tradizioni anche a tavola, possono portare facilmente a superare le 3.000 calorie in un solo pranzo. Un apporto energetico elevato che rende necessario prestare attenzione all’equilibrio dell’intera giornata. A sottolinearlo è Silvia Migliaccio, specialista in endocrinologia e nutrizione umana e presidente della Società italiana di scienze dell’alimentazione (Sisa), che ad Adnkronos spiega come gestire gli eccessi tipici di questo periodo.

Colazione di Pasqua: tra tradizione e calorie

La giornata festiva inizia già con una colazione ricca. L’uovo, simbolo della Pasqua, rappresenta un alimento completo dal punto di vista nutrizionale e apporta circa 70-80 calorie. Accanto a questo, però, non mancano prodotti molto più calorici:

Alimenti che, da soli, possono coprire l’intero fabbisogno calorico di un pasto.

Il pranzo: protagonista l’agnello

Il pranzo di Pasqua vede spesso al centro della tavola l’agnello. Nella versione più giovane, come l’abbacchio, è relativamente digeribile e apporta circa 160 calorie per 100 grammi, con una quota di grassi tra l’8 e il 10% nelle parti magre e circa il 20% di proteine. Molto dipende però dalla preparazione:

Cena leggera per compensare gli eccessi

Dopo un pranzo abbondante, è fondamentale alleggerire la cena per non sovraccaricare ulteriormente l’organismo. Tra le opzioni suggerite:

In questo modo si rimane intorno alle 180 calorie. In alternativa, una piccola fetta di colomba con un bicchiere di latte parzialmente scremato consente di non superare le 250 calorie.

Cioccolato: attenzione alle quantità

Durante le feste è facile eccedere anche con il cioccolato. Le differenze caloriche tra le varie tipologie sono significative:

Una porzione di 20 grammi può apportare tra 106 e 116 calorie, a seconda del tipo scelto.

Pasquetta: movimento per ritrovare l’equilibrio

Per il giorno di Pasquetta, spesso trascorso con pranzi all’aperto in compagnia, il consiglio è semplice ma efficace: muoversi di più. Una passeggiata all’aria aperta rappresenta un modo immediato per smaltire parte delle calorie in eccesso e ristabilire un equilibrio.

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