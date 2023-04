METEO Pasqua al freddo: brusco calo delle temperature, all'alba 3° a San Marino

Pasqua al freddo: brusco calo delle temperature, all'alba 3° a San Marino.

La Settimana Santa sarà più fredda di quella natalizia. L'aria polare dalla Norvegia è arrivata e gli effetti sono già presenti con vento freddo e temperature massime scese anche di 5-10 gradi, mentre le minime, in alcune regioni, sono scese sotto lo zero e portare gelate tardive. È tornata la neve in Carpegna, una spolverata, mentre San Marino si è svegliata con temperature intorno ai 2-4 gradi in Città. Al momento la Pasqua sembra con temperature sotto la media ed in prevalenza soleggiata, secondo gli esperti, mentre a Pasquetta si preannuncia un ritorno dell'alta pressione,

A Natale 2022 c'erano state punte di 21 gradi a Cagliari e Catania e 15 gradi anche in Pianura Padana.

