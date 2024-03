Pasqua, bene l'affluenza a San Marino e Rimini, il Fellini annuncia le nuove destinazioni Carasso, Promozione alberghiera: bene il mercato dell'est, ora hub europei e collegamenti con voli di linea

La vacanza dentro l'uovo di Pasqua. Il bollino rosso sulle autostrade di ieri e oggi conferma le previsioni, seppur con delle differenze, molto positive e in miglioramento sul 2019: 20 milioni in partenza in tutto il mese, 10 milioni solo a Pasqua, Il tutto con un giro d'affari di 3.5 miliardi. Rimini si prepara alla prova generale dell'estate con Hotel pieni all'80%, anche grazie ai last minute, e guarda con fiducia al prossimo ponte del 25-28 aprile forte di prenotazioni estive con un 6% già inserite nei programmi dei gestionali degli alberghi. In linea con la riviera anche le prenotazioni negli hotel a San Marino.

Oggi intanto l'aeroporto internazionale Rimini San Marino ha annunciato le nuove rotte per la stagione turistica che sta per cominciare: 15 destinazioni in 12 paesi, serviti da otto compagnie aeree, con un incremento di frequenze rispetto all'anno scorso. L'obiettivo per il 2024 è arrivare a 350mila passeggeri, contro i 285mila del 2023. A farla da padrone è Ryanair, che oltre a Cagliari e Palermo, collegherà la riviera con Budapest, Vienna, Praga e Cracovia. Altre compagnie collegheranno Rimini, almeno una volta a settimana con Tirana, Lussemburgo, Vilnius, e Sharm El-Sheikh . “Soddisfatto dei voli su Polonia Repubblica Ceca Lituani ed Ungheria, sui quali per primi abbiamo creduto - commenta Carasso - l'auspicio è di raggiungere hub europei come Parigi Francoforte e Monaco con voli di linea, che consentano collegamenti appetibili anche per mercati importanti come nord America e Canada”.

Nel video Antonio Carasso presidente promozione alberghiera

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: