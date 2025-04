Pasqua: buona affluenza di turisti a San Marino. Preludio di un'estate ricca di eventi

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo.

Primo test di stagione, la Pasqua porta sul Titano visitatori provenienti dall'Italia e dall'estero: una giornata dal clima tutto sommato primaverile in centro storico, seppur con cielo coperto e sprazzi di sole qua e là - come da previsioni - ma il colpo d'occhio si conferma sempre spettacolare. Flussi più intensi dal pomeriggio: tante le famiglie con bambini, giovani e coppie per una passeggiata in relax, visite ai musei e qualche acquisto.

Week-end di Pasqua e Pasquetta, al netto del tempo incerto, e la vicinanza con gli altri ponti di primavera, 25 aprile e 1° maggio, segnano per molti l'avvio delle vacanze, influenzate - va detto – dal caro-vita che riduce il periodo di villeggiatura per tre persone su quattro. Ma già si guarda con ottimismo all'estate. "La Pasqua è sempre un banco di prova, il primo di tutto il periodo anche estivo, - dice Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo - c'è una buona affluenza, gli alberghi, sono abbastanza pieni, nel senso che abbiamo avuto un dato questi giorni che sono pieni per l'80%, quindi bene o male siamo contenti insomma, vediamo diversi turisti in giro per la Repubblica di San Marino, diciamo che noi vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno e quindi vedere anche i turisti che ci sono oggi auspichiamo e speriamo che nel periodo immediatamente successivo e anche perché no, nel periodo estivo possa rimanere un livello di turismo importante. Io sono fiducioso perché oltre al nostro bellissimo Paese noi abbiamo da proporre tantissimi eventi nell'arco dell'estate che ci creano le condizioni per avere da una parte visitatori che magari prenotano, vengono dall'estero o dall'esterno e anche perché noi invece visitatori delle zone limitrofe, quindi buona la prima, come si dice".

Rimini festeggia la Pasqua con il Paganello dei record sulla spiaggia, il cibo di strada, la ruota panoramica sul mare, i punti musica con i dj per il Rimini Porto Spring Fest sul lungomare pedonalizzato; gli itinerari culturali; i parchi divertimento che hanno spalancato le loro porte. Positivo il riscontro delle prenotazioni ma “presenze diluite su più week-end visti i prossimi ponti - conferma Federalberghi –, i conti si faranno solo alla fine”.

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo.