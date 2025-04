Pasqua in Riviera: arte, musica, tour guidati ed eventi green per un weekend lungo da vivere all’aperto

Con la domenica di Pasqua arriva il cuore del lungo weekend primaverile in Riviera Romagnola, che anche quest’anno accoglie visitatori con un ricco calendario di eventi tra cultura, musica, natura ed esperienze all’aperto. A Rimini, oggi si può partecipare al suggestivo City Tour Fellini Experience, un itinerario immersivo tra le sale del Fellini Museum per rivivere la magia del cinema italiano.

Domani, lunedì di Pasquetta, è in programma la Passeggiata nella Rimini della Belle Époque, un tour tra villini liberty e il celebre Grand Hotel (solo esterno), per scoprire la città d’inizio Novecento. Sulla spiaggia prosegue fino a domani il Paganello, il torneo internazionale di Beach Ultimate che richiama squadre da tutto il mondo.

Sempre a Rimini, continua anche lo Street® Food Truck Festival al Parco XXV Aprile (fino al 22 aprile), tra specialità regionali, musica e atmosfera da mercatino.

A Riccione, in piazzale Ceccarini, il giorno di Pasqua è segnato dalla musica d’autore con il concerto di Sergio Cammariere, mentre a Villa Mussolini si può visitare la prestigiosa mostra fotografica curata da Magnum Photos, con scatti iconici di otto grandi autori internazionali.

Spazio all’ambiente e all’educazione green con due appuntamenti dedicati alla Giornata della Terra (Earth Day): lunedì 21 aprile arriva Alex Bellini con la sua conferenza scenica in piazzale Ceccarini, mentre martedì 22 è in programma una favola a tema ambientale alla Granturismo, pensata per le famiglie.

Inoltre, in tutta la Riviera tornano pienamente attivi i parchi divertimento: Fiabilandia, Oltremare, Italia in Miniatura e l’Acquario di Cattolica, che inaugurano la stagione con tante attrazioni per grandi e piccoli. Un lungo weekend di festa tra arte, natura e divertimento, perfetto per vivere la Riviera nel suo risveglio primaverile.