Pasqua, l'augurio del Vescovo Turazzi: "Risurrezione è messaggio di speranza".

È un invito alla speranza quello che il Vescovo di San Marino-Montefeltro Mons. Andrea Turazzi allarga alla Diocesi nel messaggio inviato in occasione della Pasqua. “Una Pasqua diversa, scrive, senza lo scambio di abbracci, celebrata trincerati nelle proprie case, una Pasqua senza Messa”, ricordando come invece tutti abbiano bisogni di riti: “riti che uniscono, rinsaldano l’identità, educano il desiderio e l’attesa”. L’attenzione è rivolta, esprimendo gratitudine, a quanti sono in prima linea: “medici e infermieri, operatori dell’informazione, gente di speranza (i miei preti e le mie suore), autorità e forze dell’ordine, impiegati e cittadini” e proprio a loro si rivolge indicandoli come “i più importanti protagonisti con l’arma decisiva a disposizione: stare a casa!” Poi il miracolo della Risurrezione: “il Big Bang – così lo definisce – della fede cristiana” e richiama lo stupore e la gioia dei primi discepoli davanti al sepolcro per chiedere ai cristiani del terzo millennio di “tornare alle radici della fede e darvi solidità”. “Dal buio alla luce, un dono inatteso”, nella Pasqua dell’emergenza sanitaria, la Risurrezione è “notizia che vuole raggiungere tutti e dare speranza”.

