Pasqua, Monsignor Beneventi: “Risorgere dalla gravità della guerra, all'umano e alla speranza”

“Una Pasqua, carissimi, che ci chiede di risorgere, all'interno di una guerra che non si combatte soltanto nelle trincee di chi viene bombardato effettivamente, ma si consuma nei nostri scenari quotidiani, quando siamo bombardati da immagini, storie, narrazioni, informazioni che stanno distruggendo ed erodendo la nostra speranza e il nostro futuro.

Vorrei tanto che tutta la coscienza umana risorgesse all'umano; quell'umano che ci fa recuperare la solidarietà, la vicinanza, che sono delle riserve di cui abbiamo bisogno, soprattutto in avvenire. Facendo affidamento alla solidarietà, così come Cristo ci ha insegnato, forse potremmo sperare che non solo la pace accadrà, ma che gli odi e tutto quello che diventa per noi frattura, che diventa divisione, potrà essere riguadagnato al rispetto, alla coesistenza e soprattutto alla compassione.

Vorrei che questa Pasqua ci facesse uscire fuori dai sepolcri in cui siamo stati sepolti, purtroppo, dalla gravità della guerra. Ci ha sepolti nel buio, nella rassegnazione, nella paura, in tutti quei sentimenti che sono anticristiani, proprio perché sono privati, privati di speranza, privati di orizzonti di pace.

Fratelli, amici, carissimi, vorrei tanto che questa Pasqua, guardando a quella rimanenza di senso umano che è in ciascuno di noi, possiamo come cristiani, ma come uomini e donne di questo mondo, costruire una Pasqua di risurrezione. L'invito è a risorgere, a risorgere in parole, in gesti, a risorgere soprattutto in sguardi, che ci fanno andare oltre il bombardamento delle informazioni, che sta distruggendo le nostre esistenze.

Buona Pasqua, buona Pasqua a tutti!