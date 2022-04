Pasqua: tanti turisti in Centro Storico, soddisfatti i ristoratori

Turisti in Centro storico la domenica di Pasqua

La ripresa del turismo al via con questa giornata di Pasqua. Quasi un italiano su quattro, secondo quanto emerso alla Borsa Internazionale del turismo di Milano, ha scelto di mettersi in viaggio per una vacanza approfittando delle feste ma anche in vista del vicino ponte del 25 aprile. Una delle mete scelte la Repubblica di San Marino. Tanti i turisti che hanno raggiunto il Centro Storico, con la Polizia intenta a deviare il traffico già dalla tarda mattinata. Soddisfatti i ristoratori, meno gli albergatori che fanno sapere di registrare ancora un preoccupante 40% in meno rispetto ai soggiorni classici di almeno due notti, legati alla Pasqua dei tempi di pre-pandemia.









La giornata un po' ventosa e dall'aria frizzante, ma senza pioggia, ha consentito una affluenza che a colpo d'occhio è di tutto rispetto. Si guarda con fiducia al ponte del 25 aprile, anche se per il momento le prenotazioni nelle strutture ricettive a medio termine non sono soddisfacenti. In città comunque alta affluenza e parcheggi pieni.

Rimini, dopo due anni, con il week end di Pasqua supera il primo banco di prova dell'estate. Nonostante i rincari energetici e le incertezze legate al conflitto in Ucraina, gli alberghi registrano il 90% di prenotazioni. Si sfiora il sold out in vista in vista del ponte del 25 aprile e di un maggio che si aprirà con l'Adunata degli alpini Rimini. C'è anche chi ha festeggiato Pasqua con il ritorno del Paganello, il torneo internazionale di frisbee sulla spiaggia che abbina all'evento sportivo concerti live e feste. Per l'appuntamento, con la vera ripartenza del turismo, la città romagnola ha tenuto aperti anche i parchi tematici.

Nel video immagini dal Centro Storico di San Marino di oggi