QUALITYFILM “Pasquale Rotondi. Un eroe italiano”: oggi le riprese del film a San Marino Pasquale Rotondi è una delle grandi figure della cultura italiana legata anche a San Marino, come testimoniato anche da documenti rinvenuti nell'Archivio di Stato. Produzione che rientra nei progetti legati al cineturismo della Segreteria di Stato

Tappa sammarinese per le riprese di “Pasquale Rotondi. Un eroe italiano”, prodotto da Qualityfilm, ripercorre le vicende del soprintendente delle Marche che durante l'operazione salvataggio organizzata dal Ministro dell'Educazione Bottai nel 1939 salvò migliaia di opere d'arte nascondendole nel Montefeltro. Pasquale Rotondi è una delle grandi figure della cultura italiana legata anche a San Marino come testimoniato anche da documenti rinvenuti nell'Archivio di Stato.

"È un film su un monuments Men - afferma Mariella Li Sacchi, produttori Qualityfilm - che ha permesso all'Italia di poter vedere migliaia di opere che altrimenti sarebbero andate perdute. Un film necessario, soprattutto per i giovani, così capiscono che cosa siamo stati in grado di recuperare in un momento tragico della nostra storia".

C'è una cerchia molto ristretta di persone che conoscono la storia di Rotondi, spiega il registra Roberto Dordit, questa produzione vuole diffonderla, facendola conoscere a più persone possibili. Produzione che rientra nei progetti legati al cineturismo della Segreteria di Stato al Turismo.

Nel servizio le interviste a Mariella Li Sacchi (Produttori Qualityfilm) e Roberto Dordit (Regista),

