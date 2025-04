Pasquetta a San Marino: turisti in Basilica per ricordare Papa Francesco

Concluso il week-end pasquale: tanti visitatori anche nel giorno di Pasquetta in centro storico a San Marino Città, una buona affluenza, maggiore rispetto alla domenica di Pasqua. In segno di rispetto, c'è chi ha visitato la Basilica del Santo e acceso una candela raccogliendosi in preghiera in ricordo di Papa Francesco. Per molti il periodo di vacanza prosegue poiché legato agli altri ponti di primavera, 25 aprile e 1° maggio.

La Pasqua porta a Riccione flussi variegati, attirati dagli eventi, tra musica, ambiente e cultura, ma anche dalla voglia di mare. Pic-nic e siesta sulla sabbia grazie al sole fuori programma e le temperature più miti del previsto.

A Villa Mussolini spicca la nuova mostra fotografica “Mare Magnum”, promossa dal Comune di Riccione, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e organizzata da Civita Mostre e Musei. La spiaggia raccontata dai grandi fotografi internazionali. Esposti gli scatti di otto maestri della luce: Ferdinando Scianna, Bruno Barbey, Bruce Gilden, Harry Gruyaert, Trent Parke, Olivia Arthur, Newsha Tavakolian e Martin Parr. “L'occasione per il pubblico di esplorare le molteplici sfaccettature della vita in spiaggia: momenti di felicità e gioco si alternano a istanti di isolamento e riflessione, dando vita a un racconto visivo che svela la condizione umana in uno scenario universale. Un viaggio tra i mari lontani che dialogano con il mare Adriatico, le immagini raccolte in angoli diversi del pianeta si intrecciano con la storia e l'identità di una città che da sempre vive il rapporto con il mare come elemento essenziale della sua cultura”.