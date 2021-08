Passaggio al digitale radiofonico: NewsLinet intervista il Dg Carlo Romeo

Il sito di informazione NewsLinet, nel suo ciclo di interviste ai principali attori del panorama radiotelevisivo italiano, ha incontrato il direttore generale di San Marino Rtv Carlo Romeo per parlare, in particolare, di radio. "Abbiamo due radio entrambe molto forti e radicate sul territorio locale", ma il segnale radiofonico sammarinese è penalizzato sul piano nazionale: “speriamo di trasmettere a breve sul Dab in tutta la penisola italiana – ha dichiarato Romeo. Il passaggio al digitale radiofonico, necessario, sarà certamente lungo – ha concluso - perché offrirà un servizio outdoor ma avrà grosse difficoltà a fornire un servizio indoor".



Il direttore generale parla delle avanguardie introdotte, in tv, ma anche in radio, come Radiotutti: il programma radiofonico che da quasi 10 anni ha messo dietro al microfono giovani con sensibili disabilità cognitive che riescono a realizzare un linguaggio radiofonico nuovo e particolare. “Il programma ha avuto e ha molta attenzione da parte di chi si occupa di integrazione sociale, - spiega Carlo Romeo - tanto che San Marino lo ha presentato a New York in occasione di una giornata Onu sulle disabilità, ottenendo ottimi riscontri".

Nell'intervista si è parlato anche di tv: "Per la Repubblica di San Marino, spesso conosciuta poco e male in Italia, è vitale avere la propria Radiotelevisione di Stato sul DTT. - ha detto Romeo- Abbiamo fatto insieme la scelta del satellite e quindi siamo di fatto già visibili in Europa sulla piattaforma Sky e su Tivùsat ma non è certo sufficiente".

Infine uno sguardo ai dieci anni trascorsi al comando della tv di Stato di San Marino: "sono molto affezionato a questa esperienza che ha avuto momenti molto difficili. Abbiamo fatto molte cose belle e il mio bilancio nel complesso è molto positivo".

Per leggere l'intervista integrale Clicca qui





