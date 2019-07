Passeggeri commerciali in aumento al Fellini che raccoglie il contributo di Riccione

Aeroporto Fellini: in aumento del 34,3% i passeggeri nei voli commerciali e Riccione è pronta a contribuire fattivamente con il gestore e con tutti i soggetti che gravitano attorno allo scalo. L’assessore al turismo Stefano Caldari si dice convinto che occorra continuare a investire sull’aeroporto per incentivare nuove rotte internazionali che ne consentano il rilancio. La politica di sviluppo avviata dall’aeroporto è confermata dai dati, positivi, dei primi cinque mesi dell'anno. Invita a non abbassare la soglia di attenzione. "L’aeroporto Fellini, se da una parte è tornato ad essere una realtà patrimoniale solida, dall’altro – spiega l'assessore - ha necessità di mantenere un collegamento stretto con enti locali e nuovi partner privati”.