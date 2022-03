Passeggiata del Ponte a parco di Monte Cerreto

Con il gesto simbolico di un guinzaglio senza cane in tanti hanno aderito alla "Passeggiata del Ponte" proposta da Apas al Parco Cerreto. Un gesto di vicinanza verso le persone che hanno perso il proprio cane a cause delle esche avvelenate trovate lungo il sentiero del Parco. Apas si augura che venga presto identificato il colpevole, ha ribadito nell'occasione la soddisfazione per il decreto che inasprisce e norme giuridiche per chi rilascia esche avvelenate nell'ambiente. Un occasione per ricordare gli ucraini in fuga con i loro animali ed i volontari che rimangono con gli animali senza famiglia.