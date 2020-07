UNESCO Patrimonio riscoperto nel 12° compleanno Presentata ai Capitani Reggenti la "Madonnina tra due Angeli" sotto i portici di Borgo. L'appuntamento rientra nelle celebrazioni per l'iscrizione di Centro Storico di San Marino e Monte Titano nella lista Patrimonio dell'Umanità

Il 7 luglio del 2008 il sito “Centro storico di San Marino e monte Titano” veniva iscritto nella Lista del Patrimonio dell’Umanità per decisione unanime del Comitato del Patrimonio Mondiale. Oggi per celebrare il 12° anniversario è stato presentato ai Capitani Reggenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani il lavoro di restauro della pittura muraria “Una Madonnina tra due Angeli”, sotto i portici di Borgo Maggiore. Presenti il Segretario di Stato Istruzione e Cultura Andrea Belluzzi, il Capitano di Castello di Borgo Maggiore Federico Cavalli, il Direttore degli Istituti Culturali Vito Testaj e Alessandro Marchi che, in qualità di storico dell’arte, ha supportato il lavoro delle restauratrici Graziella Venturini e Anna Malpeli.

L'opera risale all'inizio del '900. Oggi restaurato e restituito alla comunità il dipinto si presenta con tutta la sua grazia: due angeli speculari che sorreggono offerenti il tondo che racchiude la sacra raffigurazione. Questa sera inoltre ci saranno le celebrazioni per il secondo compleanno della Galleria Nazionale.

Nel servizio l'intervista a Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Istruzione e Cultura)



