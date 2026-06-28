STORIA E ATTUALITÀ Patto di amicizia tra Montegiardino e Fossombrone È stato firmato nell'anniversario dei Patti di Fossombrone tra il Sindaco Berloni e il Capitano Rinaldi. Dissertazione storica di Verter Casali

In occasione dell’anniversario dei Patti di Fossombrone, è stato firmato ieri nella città marchigiana il Patto di Amicizia con il Castello di Montegiardino. La cerimonia si è svolta nella Sala della Corte Bassa, alla presenza del sindaco Massimo Berloni e del Capitano di Castello Giacomo Rinaldi.

Per la Segreteria di Stato per il Turismo era presente Alan Gasperoni, segretario particolare del Segretario Federico Pedini Amati. Un momento dal forte valore simbolico, che richiama uno dei passaggi più significativi della storia della Repubblica di San Marino.

Il riferimento è al 1463, quando la bolla di Papa Pio II sancì l’annessione di nuovi Castelli, definendo l’attuale assetto territoriale sammarinese. Alla giornata ha partecipato anche una delegazione di Montegiardino con gruppi storici e figuranti, che hanno arricchito la cerimonia con rievocazioni e momenti suggestivi. Presente lo storico Verter Casali, che ha ripercorso le tappe dell’accordo del 1462, poi ratificato l’anno successivo. Un’occasione per rinnovare, nel segno della memoria, i legami tra comunità e territori e valorizzare le radici storiche condivise.



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