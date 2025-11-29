Paura dei lupi: "Ora attaccano cani persino al guinzaglio" L'allarme dell'Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente e della Vita Rurali, che chiede alle istituzioni di intervenire: "ISPRA indica che se il lupo attacca o ferisce un cane al guinzaglio deve essere rimosso"

“Gli attacchi dei lupi a Rimini si moltiplicano, ma la Regione Emilia Romagna continua a non richiedere la loro cattura/abbattimento come previsto da ISPRA”. Così l'Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente e della Vita Rurali, sempre più preoccupata per la strage di bestiame e animali domestici. “E ora – rimarca - i lupi attaccano e uccidono i cani persino al guinzaglio o dentro i giardini delle case”.

Riporta diversi episodi, due a Torre Pedrera. Racconta di un uomo a passeggio con il proprio cane che vede i lupi arrivare da lontano, di un altro che ha perso il suo amico a quattro zampe questa estate. I proprietari chiedono di intervenire prima che la situazione sfugga di mano: "Nel giro di due mesi – rimarcano - i lupi hanno già ucciso almeno dieci cani, non si fanno scrupolo di avvicinarsi ai centri abitati”.

Pochi giorni fa, nella notte tra il 24 il 25 novembre, l'ennesimo episodio: a ridosso di via Marecchiese e all'ingresso del centro abitato della frazione di Corpolò, una donna apre la porta di casa per fare uscire i suoi cani in giardino, e si trova davanti due lupi. La sua cagnolina Kendra viene azzannata e non ha scampo. Ora vive nel terrore, i lupi sono tornati ancora. La sensazione è che le istituzioni locali e regionali abbiano sottovalutato il pericolo.

L'Associazione fa notare che l'Emilia Romagna ha nell'area dell'Appennino parmense e piacentino la più alta densità di lupi al mondo, "ben 10 per 100 km2, più di Russia, Canada o Mongolia. E l'Italia ha la più alta popolazione di lupi in Europa". Si chiede se si debba per forza attendere la disgrazia per intervenire. Ricorda che il "Protocollo sperimentale per l'identificazione e la gestione dei lupi urbani e confidenti" diffuso da ISPRA indica che se il lupo attacca o ferisce un cane al guinzaglio deve essere rimosso, ossia catturato o abbattuto, essendo un "lupo abituato all'uomo e pericoloso”.

Timori anche per il turismo, come si verificò a Vasto, in Abruzzo, nel 2022-2023, quando una lupa – dopo diversi episodi di predazione - passò all'attacco degli umani, ben 11 in dodici mesi, compresi bambini di 5 anni, persino di giorno sulla spiaggia.



