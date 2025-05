Paventata chiusura Consolato USA Firenze: quale l'eventuale impatto per i sammarinesi?

Nel servizio l'intervista al Segretario di Stato Luca Beccari

Al momento non vi sarebbe alcuna conferma ufficiale; ma nelle settimane scorse vari media avevano paventato la possibile chiusura del Consolato di Firenze: il distaccamento più piccolo della missione diplomatica statunitense in Italia, con competenza su Toscana, Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino. Da qui l'attenzione per l'evolversi degli eventi, da parte della Segreteria Esteri; in costante contatto con le autorità di Washington. “Abbiamo partecipato a dei colloqui con gli advisor dell'Amministrazione centrale, che hanno voluto sentire un po' anche le varie parti coinvolte nelle interlocuzioni con il Consolato; ovviamente – continua il Segretario di Stato Luca Beccari - San Marino ha espresso il suo forte interesse affinché il Consolato rimanga aperto”.

L'eventuale chiusura rientrerebbe in un ampio piano di “riorganizzazione” del Dipartimento di Stato voluto dall'Amministrazione Trump; nel mirino – pare – decine di sedi diplomatiche in tutto il Mondo. Troppa burocrazia, alti costi – aveva detto Marco Rubio. Senonché – spiega Luca Beccari - quello di Firenze è “un punto di riferimento importante” non solo per la parte amministrativa della Segreteria; ma soprattutto per i tanti sammarinesi - a partire da quelli con doppia cittadinanza - “che si avvalgono dei servizi del Consolato”. “Servizi legati alla remissione di passaporti – ricorda il Segretario agli Esteri -, oppure pratiche legate appunto al loro status di cittadini americani; per i cittadini sammarinesi che non sono anche cittadini statunitensi di solito la richiesta di visti d'ingresso a lungo termine”.

Al momento si può solo speculare su quella che potrebbe essere la nuova sede di riferimento per il Titano, in caso di effettiva chiusura del Consolato di Firenze. Se Milano; oppure la stessa Ambasciata di Roma. “Da un punto di vista logistico cambia, dove viene svolto il servizio consolare. Ovviamente – continua il Segretario Beccari - sul piano sostanziale non cambia nulla nei rapporti con gli Stati Uniti. Però ovviamente per noi – anche da un punto di vista proprio di prassi operative, che ormai si sono consolidate con il Consolato di Firenze – è chiaro che sarebbe importante che questo potesse rimanere”.

