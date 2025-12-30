Pazienti si mobilitano per il dottor Camillieri: "Raccolte 547 firme" in poche ore

Un gruppo di cittadini si mobilita per dare supporto, tramite una raccolta firme, al dottor Gianluca Camillieri: chirurgo ortopedico che, in base a quanto emerso nelle scorse ore, era pronto a lasciare l'Iss. Gli organizzatori parlano di 547 firme raccolte in poco tempo. Questa mattina un via vai di persone davanti all'Ospedale di Stato. Un'iniziativa per "sensibilizzare il Comitato esecutivo", si legge, e portarlo a rivedere le modalità contrattuali proposte al medico. Un "ottimo professionista ed eccellente chirurgo", sottolineano i cittadini.

Camillieri, tramite un post di sfogo social poi cancellato, aveva parlato tra le altre cose di "sgarri" di colleghi e dissidi con una parte dei vertici Iss passati. Alla base, sembra, anche questioni legate al contratto, sul piano dell'inquadramento e delle tabelle retributive. Proprio oggi l'incontro tra il Comitato esecutivo dell'Istituto per la sicurezza sociale e il medico: confronto che, a quanto si apprende, sarebbe andato bene.







