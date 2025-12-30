SANITÀ Pazienti si mobilitano per il dottor Camillieri: "Raccolte 547 firme" in poche ore In mattinata, davanti all'Ospedale di Stato, una via vai di persone per aderire alla raccolta firme organizzata da un gruppo di cittadini

Una vera e propria mobilitazione per il dottor Camillieri: via vai di persone davanti all'ospedale di Stato per la raccolta firme a supporto del chirurgo ortopedico pronto, in base a quanto emerso nelle scorse ore, a lasciare l'Istituto per la sicurezza sociale. 547 firme in poco tempo, spiegano gli organizzatori che avevano lanciato l'iniziativa via social.

Raccolta firme per "sensibilizzare il Comitato esecutivo", si legge, e portarlo a rivedere le modalità contrattuali proposte al medico. Un "ottimo professionista ed eccellente chirurgo", sottolineano i cittadini. Prima della mobilitazione dei pazienti, da Gianluca Camillieri un lungo sfogo tramite un post poi cancellato. Il medico aveva parlato, tra le altre cose, di "sgarri" di colleghi e dissidi con una parte dei vertici Iss passati. Alla base del malcontento ci sarebbero anche questioni legate al contratto, sul piano ad esempio dell'inquadramento e delle tabelle retributive. Dopo le dichiarazioni, il confronto tra le parti con un incontro tra il professionista e il Comitato esecutivo Iss. Confronto che, in base a quanto si apprende, sarebbe andato bene.

Mentre c'è attesa per una svolta sul caso, i temi sanitari restano al centro dell'attenzione dei cittadini e del dibattito politico. L'Iss, tramite una nota, annuncia una riorganizzazione della Pediatria, con il potenziamento degli ambulatori - garantiti dalle 8 alle 20 - e la reperibilità notturna e nei festivi. Pediatra che sarà sempre presente durante i parti.

Sul piano politico, invece, Repubblica Futura interroga il Governo e chiede perché, nel bilancio 2026, l'Iss “taglierà del 10 per cento i contratti di consulenza con il personale medico”. Questo “porterà – prevede Rf – ad un risparmio minimo e priverà l'ospedale di elevate professionalità che assicurano la qualità dei servizi”.

