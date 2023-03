DOPPIA TASSAZIONE Pd: Frontalieri, intervenire perchè ex lavoratori a San Marino non siano discriminati rispetto Monaco e Svizzera Lo denuncia la consigliera regionale dem Nadia Rossi: “Molti pensionati residenti nel Riminese subiscono una doppia tassazione. La questione va risolta”

Pd: Frontalieri, intervenire perchè ex lavoratori a San Marino non siano discriminati rispetto Monaco e Svizzera.

“Oltre 2.300 ex lavoratori frontalieri residenti nel territorio riminese vengono ingiustamente assoggettati ad una doppia imposizione fiscale sulle loro pensioni, per non parlare degli interessi e delle sanzioni richieste in aggiunta a questa somma. Una situazione che non si può accettare” denuncia in una risoluzione rivolta alla Giunta dell’Emilia-Romagna la consigliera regionale Pd Nadia Rossi. “Una richiesta in contrasto con la Convenzione bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, ratificata dallo Stato italiano nel 2013, che all’articolo 18 indica espressamente che le prestazioni pensionistiche afferenti alla Sicurezza Sociale devono essere assoggettate a tassazione ‘solamente’ nel Paese che eroga la prestazione” prosegue Rossi. “Peraltro – aggiunge la consigliera nel documento – quella che subiscono i pensionati ex frontalieri sammarinesi, è una doppia discriminazione. Infatti, nella Legge di Bilancio dello Stato approvata a dicembre 2022, è stata prevista a partire dal 1° gennaio 2023 una diminuzione dell’aliquota sull’imposizione dei redditi da pensione, dal 23% ad un simbolico 5%, solo per gli ex frontalieri di Svizzera e Principato di Monaco: una disparità passata sotto il silenzio del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che esclude ingiustamente gli ex lavoratori che hanno versato i contributi a San Marino”.

Insieme al Csir, Rossi auspica la stesura di un nuovo Protocollo tra Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Repubblica di San Marino per l’istituzione dell’Osservatorio permanente sul fenomeno del frontalierato. Ma ora è improcrastinabile affrontare la questione tasse affinché i pensionati della Provincia di Rimini abbiano lo stesso trattamento riservato agli omologhi Svizzeri e Monegaschi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: