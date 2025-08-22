TV LIVE ·
PDCS: al via la Festa dell'Amicizia

Nelle tre serate di musica e convivialità a Serravalle verranno anche affrontati i principali temi politici che vedono il Titano protagonista.

di Giacomo Barducci
22 ago 2025
La 52° edizione della Festa dell'Amicizia parte con un occhio sul futuro di San Marino. Nelle tre serate di musica e convivialità infatti verranno anche affrontati i principali temi politici che vedono il Titano protagonista. Il confronto politico che si svolgerà a partire dalle 21:15 a Serravalle sulla Terrazza Ex – Ritrovo si focalizza proprio sui prossimi passi da fare a partire, questa sera, dal dibattito sulle politiche di sviluppo economico – sociale necessarie per dare prospettive di solidità e sostenibilità al paese. Interverranno il Segretario alle finanze Marco Gatti e i consiglieri Massimo Andrea Ugolini, Gian Nicola Berti, Luca Lazzari, Fabio Righi e Gian Matteo Zeppa.

Nella serata di domani focus sulla storica amicizia con l'Italia ed il futuro posizionamento nell'Unione Europea. Come da tradizione chiuderà la Festa dell'Amicizia, domenica sera in Piazza Bertoldi, l'intervento del Segretario Politico del PDCS Gian Carlo Venturini. Naturalmente non mancano stand gastronomici e gli appuntamenti musicali e di folklore.




