PDCS: incontro pubblico partecipato su temi chiave quali la risposta all'inverno demografico

Nel servizio le interviste a Stefano Canti (SdS Giustizia con delega alla Famiglia), Marina Corsi (Presidente Associazione Accoglienza della Vita) e Massimo Andrea Ugolini (Presidente Gruppo Consigliare PDCS)

Segnale rilevante la forte partecipazione alla Sala Joe Cassar. Avvertita evidentemente la centralità delle parole chiave della serata: casa, famiglia, natalità; temi sui quali si gioca il futuro del Paese. Si è partiti dal più inquietante dei dati; il tasso di fecondità: poco più di 0,8 figli per donna. Dal Segretario Canti il punto sull'impegno della Politica; mentre si ragiona su ulteriori possibili interventi: come l'istituzione di un “bonus bebè”, o la creazione di uno “sportello sociale” e una pagina web che permettano alle famiglie di avere una panoramica di normative, servizi e incentivi. “Occorre prendere contezza dell'emergenza, occorre intervenire, occorre fare un cambiamento culturale – ha dichiarato il Segretario alla Giustizia con delega alla Famiglia -; e la Politica serve in questo momento proprio per cercare di invertire” l'attuale tendenza. Un richiamo anche a fare il possibile per sensibilizzare i giovani. Proprio sulla percezione delle nuove generazioni si è soffermato il Presidente dei Giovani DC Marco Mularoni. Sottolineando quanto sia importante la “stabilità”; lavorativa, abitativa. Riflessioni poi su esempi virtuosi in ambito europeo; e un invito a compiere scelte di prospettiva.

Occorre ripartire dai desideri dei singoli, ha rimarcato Marina Corsi, dell'Associazione Accoglienza della Vita; “rilanciando anche nelle nuove generazioni il messaggio che la famiglia è un bene prezioso; che la famiglia non implica solo sacrifici, ma sono anzi dei sacrifici che portano benessere e beneficio”. Fra le prospettive, anche quella sindacale. Dal Segretario USL Francesca Busignani una disamina appassionata di una serie di potenziali impedimenti ad una ripartenza demografica. Su tutti il rischio di un impoverimento della “classe media”. Da qui un appello ad agire senza indugi. Raccolto dal Capogruppo DC Ugolini; che nella scorsa Legislatura, da Segretario di Stato, varò la riforma di sostegno alla Famiglia. “Vi sono una serie di strumenti che la Politica ha il dovere di continuare a mettere a disposizione delle coppie”; anche per coniugare “l'aspetto famigliare e la possibilità di realizzarsi professionalmente”. Spunti anche dal pubblico; chi ad esempio ha sollecitato misure quali una sorta di reddito di genitorialità, chi a valorizzare il ruolo dei nonni. Generale, comunque, la comprensione di quanto sia cruciale il dare risposte al problema dell'inverno demografico.

