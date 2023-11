SAN MARINO Pdl concessioni: i comitati civici di Torraccia ed ex Tiro a volo chiedono prima lettura entro dicembre Il progetto di legge, spiegano in una nota, vuole uniformare l'iter della concessione a quello delle alienazioni in modo che sia il Consiglio a decidere sulle scelte riguardanti la gestione territoriale.

Pdl concessioni: i comitati civici di Torraccia ed ex Tiro a volo chiedono prima lettura entro dicembre.

Proposta di legge sulle concessioni: i comitati civici di Torraccia e ex Tiro a volo di Murata, in una nota congiunta, sostengono il pdl e chiedono sia portato in prima lettura in Consiglio Grande e Generale entro il 2 dicembre. L'obiettivo, si legge, è evitare l'utilizzo improprio delle concessioni nelle politiche territoriali.

Al momento, spiegano, la concessione a differenza dell'alienazione non prevede il passaggio in Consiglio. Questo, affermano, ha portato nel tempo ad utilizzare la concessione come strumento per attuare scelte territoriali senza le dovute condivisioni con la cittadinanza. Il progetto di legge vuole uniformare l'iter della concessione a quello delle alienazioni in modo che sia il Consiglio a decidere sulle scelte riguardanti la gestione territoriale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: