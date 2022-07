Peace, Love, Meditation: il concerto di Thea Crudi apre la rassegna “Musica per Essere”

Canzoni spirituali che hanno diffuso nel mondo un messaggio universale, tanto necessario ieri come oggi: l’essenza della Pace, dell’Amore e della Meditazione. È questo il filo conduttore della rassegna Musica per Essere che prende il via domani con il concerto di Thea Crudi, cantante internazionale di Mantra che da anni divulga nel mondo l'essenza dello Yoga e della conoscenza spirituale.

La rassegna rappresenta un vero e proprio percorso spirituale che vuole coniugare riflessioni profonde e musica. Gli altri concerti in programma il 4 e il 23 agosto.

Le interviste a Thea Crudi (Artista spirituale) e Reka (Organizzatrice)