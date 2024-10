ASSOCIAZIONE DI AMICIZIA SAN MARINO-CINA Pechino: Barbara Terenzi al 70° Anniversario CPAFFC Al Parlamento cinese circa 200 ex leader e membri di organizzazioni internazionali ospitati da Xi Jinping in onore dell’Associazione di Amicizia con i Popoli Stranieri

Il simbolo duraturo dell’impegno della Cina nel costruire ponti di pace e comprensione tra le genti. Festeggiamenti a Pechino per il 70° Anniversario dell’Associazione di Amicizia con i Popoli Stranieri (CPAFFC). La condivisione piena di valori da parte dell'Associazione di Amicizia San Marino – Cina, invitata alle celebrazioni alla presenza del Presidente cinese, Xi Jinping. Nella grande sala del popolo, sede del parlamento, tra gli ospiti Barbara Terenzi – presidente dell'associazione – insieme a circa 200 ex leader e membri di organizzazioni internazionali: "l'amicizia tra i popoli è alla base di relazioni internazionali stabili – ha sottolineato Xi - e una forza motrice per la pace e lo sviluppo nel mondo”.

Una visita ricca anche di momenti economico-culturali. “Un'opportunità unica – fa sapere l'Associazione di Amicizia San Marino – Cina - per riaffermare la nostra volontà di consolidare ed ampliare i rapporti con la Repubblica Popolare Cinese, spingendo sul dialogo e l’amicizia tra i popoli nel percorso tracciato dallo storico Presidente Gian Franco Terenzi”.

