"UN GINEPRAIO" Pedaggi non pagati richiesti ai sammarinesi con interessi di mora, le Assoconsumatori chiedono soluzioni Unione Consumatori Sammarinesi, ASDICO e lo Sportello Consumatori hanno incontrato il Segretario Beccari per chiedere chiarimenti.

Pedaggi non pagati richiesti ai sammarinesi con interessi di mora, le Assoconsumatori chiedono soluzioni.

In una nota, l'Unione Consumatori Sammarinesi, ASDICO e lo Sportello Consumatori chiedono un intervento urgente per risolvere il crescente problema delle segnalazioni di mancati pagamenti dei pedaggi autostradali, che sta coinvolgendo numerosi sammarinesi.



Le tre Assoconsumatori hanno nuovamente incontrato il Segretario per gli Affari Esteri Luca Beccari, dopo le numerose segnalazioni di richieste di pagamento inviate dalla società di recupero crediti Nivi, incaricata da Autostrade di riscuotere i presunti mancati pedaggi. Le richieste vengono maggiorate con ulteriori costi per interessi di mora che possono portare un presunto mancato pagamento di cinque euro a sfiorare i cento euro.



Una situazione che definiscono un "ginepraio", che lascia molti sammarinesi in attesa di soluzioni che tardano ad arrivare. Le associazioni denunciano la mancanza di elementi probatori, come il rapporto di mancato pagamento del pedaggio, mai allegato. Segnalano inoltre casi di persone che non stavano transitando in autostrada nei giorni indicati, come quello di una sammarinese che, in quei giorni, si trovava in ospedale al capezzale della madre morente.



UCS, ASDICO e lo Sportello Consumatori si chiedono perché l'avviso arrivi di prima battuta dalla società di recupero crediti e invitano, in presenza di elementi oggettivi, a pagare direttamente a Società Autostrade l’eventuale importo del pedaggio non versato.



Auspicando una rapida soluzione, sollevano inoltre l'interrogativo su come queste lettere arrivino in Repubblica e su come siano stati ottenuti gli indirizzi dei cittadini sprovvisti di Telepass. "Sarebbe gravissimo – scrivono – se gli elenchi fossero stati divulgati, anni fa, da un Dipartimento o da una Segreteria di Stato."



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: