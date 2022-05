Pedalata solidale “Go Isla Go” fa tappa a San Marino

Una pedalata dalla Grecia alla Norvegia per raccogliere fondi da destinare alle spese alimentari, per tre anni, di una Casa famiglia nelle Filippine. È il progetto di Francesco, il responsabile di “Isla ng Bata - L'isola dei bambini” che dal 2010 accoglie bambini e bambine in difficoltà nelle Filippine e in India. In molte città attraversate dal viaggio in bicicletta, Francesco incontrerà sostenitori, volontari e amici, condividendo esperienze e sogni. Fra queste, nei giorni scorsi, c'è stata San Marino, dove Francesco si è fermato grazie all'aiuto fornito da Arianna, Paola e Marco. Francesco invita le persone a sostenere il progetto tramite adozioni a distanza o andando direttamente nella Casa famiglia per un'esperienza di volontariato internazionale.

Qui il sito di Isla ng Bata con tutte le informazioni sull'attività di Francesco e Flora