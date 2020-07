ISS Pediatria: da lunedì servizio per richiedere certificati e ricette on-line

Sarà attivo, da lunedì prossimo, il servizio che consentirà di richiedere ricette e certificati pediatrici per via telematica a San Marino. Il servizio, spiega in una nota l'ISS, consente di richiedere ricette per terapie già precedentemente prescritte. Una volta compilata la richiesta saranno necessari due giorni lavorativi per ottenere le ricette e una settimana per i certificati. Il servizio è accessibile accedendo alla home page del sito dell’Istituto per la Sicurezza Sociale nella sezione “servizi on-line”. Nella pagina è già possibile anche richiedere ricette al proprio Medico di Medicina Generale e anche richiedere al diabetologo il rinnovo del proprio piano terapeutico per materiale auto-monitoraggio glicemico.



